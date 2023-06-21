İletişim Başkanlığı Bursa'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitimleri Veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünce "Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı Farkındalık Eğitimleri" veriliyor.

Planlama kapsamında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ndeki etkinlikte gençler, başka bir programda ise Bursa Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) çalışanları dezenformasyonla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, YİKOB Toplantı Salonu'ndaki sunumunda, bu programın amacının katılımcıları dezenformasyona karşı temel bilgiler ve teknikler hakkında bilgilendirmek, dijital medya okuryazarlığı konusunda farkındalık kazandırmak olduğunu aktardı.

Eğitimin hedef kitle açısından sosyal medya kullanıcısı tüm vatandaşları kapsadığını belirten Gölbaşı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda dezenformasyona karşı etkili tedbirler alınmasının vurgulandığını söyledi.

Dezenformasyonun Türkiye için milli güvenlik sorunu, dünya için küresel tehdit boyutuna geldiğini kaydeden Gölbaşı, dezenformasyonun yıkıcı etkilerinin bireysel ve toplumsal hayatta ciddi şekilde görülmeye başlanması üzerine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu demokrasiyle yönetilen tüm dünya devletlerince çeşitli tedbirler alınmaya başlandığına işaret etti.

İletişim Başkanlığınca "Yaşasın hakikat" sloganıyla hakikat seferberliğinin başlatıldığını bildiren Gölbaşı, tüm vatandaşların mücadele ve seferberliğe katkı sunmaya davet edildiğini vurguladı.

Eğitimde, yalan habere dair Türkiye ve Avrupa ülkelerini kıyaslayan istatistikleri paylaşan Gölbaşı, Türkiye'nin dezenformasyon ve algı operasyonlarının hedefinde olduğunu sözlerine ekledi.