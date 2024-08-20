İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Teyzesi Vefat Etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Altun, teyzesinin cenaze namazına katılarak taziyeleri kabul etti.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan teyzesi Adalet Oral(75), yaşlılığa bağlı sebeplerle vefat etti. Bugün teyzesinin cenaze namazına katılan İletişim Başkanı Altun, taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Oral'ın cenazesi, bugün Osmangazi Mahallesi'ndeki Aşıroğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Darıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Teyzesinin cenazesine katılan İletişim Başkanı Altun, taziyeleri kabul etti.
HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),