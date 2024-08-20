İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Teyzesi Adalet Oral'ın Cenazesi Defnedildi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Altun, teyzesinin cenazesine katılarak taziyeleri kabul etti.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde teyzesi Adalet Oral'ın (75) cenazesine katılıp, taziyeleri kabul etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un teyzesi Adalet Oral, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Oral için bugün öğle vakti Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Fahrettin Altun, taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Oral'ın cenazesi, Darıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.