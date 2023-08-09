İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek için İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziye mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit operasyon bölesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayınladı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA