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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erkin Koray'ın Vefatı İçin Taziye Mesajı Yayımladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Altun Erkin Koray Allah Güncel Haberler

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