İletişim Başkanı Duran, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkına esenlikler diliyorum. KKTC'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Onların emaneti olan bu kutlu mücadeleyi, aynı inanç ve aynı ruhla geleceğe taşımaya, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya ve milli davamız Kıbrıs'ı her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."