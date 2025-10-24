İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konutun millete hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan projeyle hem afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek hem de vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Bu kapsamlı çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederim."