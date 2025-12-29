İletişim Başkanı Duran'dan Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."