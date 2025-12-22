İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Sarıkamış, imkansız denileni imanla aşmaya yürüyen, vatanı uğruna canını hiçe sayan bir milletin tarihine kazınmış onur sayfasıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sarıkamış, imkansız denileni imanla aşmaya yürüyen, vatanı uğruna canını hiçe sayan bir milletin tarihine kazınmış onur sayfasıdır. Sarıkamış şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı, Milli Mücadele'den bugüne aziz vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."