Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Bugün yapılan görüşmeler ilişkilerimizi geleceğe taşırken, ortak hedeflerimiz konusunda güçlü bir irade ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Bugün yapılan görüşmeler ilişkilerimizi geleceğe taşırken, ortak hedeflerimiz konusunda güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek, işbirliğimiz her alanda, her platformda daha da derinleşerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün huzur, güvenlik ve refahını her zaman milli bir mesele olarak gördüğünü, Kıbrıs davasını kararlılıkla savunmayı devlet politikası haline getirdiğini vurgulayan Duran, "Kıbrıs, bizim için tarihin, mücadelenin ve kader ortaklığının yoğurduğu milli bir davamızdır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, Türkiye'nin gönlünde derin bir yer edinmiş, bu bağ yıllar geçtikçe daha da güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ada'da barış, istikrar ve adil bir çözüm için verilen desteğin, Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağının ne kadar sağlam olduğunu her fırsatta gösterdiğine işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan görüşmeler de ilişkilerimizi geleceğe taşırken, ortak hedeflerimiz konusunda güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek, işbirliğimiz her alanda, her platformda daha da derinleşerek devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün ifade ettikleri üzere, 'Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Ada'daki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz. Ana vatan ve garantör olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.'"

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.