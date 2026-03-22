İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da düşen helikopterle ilgili paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
