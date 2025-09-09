Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Doha Saldırısına Tepki: Bölgede Barış ve İstikrar İçin Atılan Tüm Çabaları Baltalamaktadır

Güncelleme:
Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hakim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
