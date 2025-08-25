İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Zulümlerini Sürdürüyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4'ü gazeteci en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirten Duran, basın özgürlüğü ve insanlık değerlerinin, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındığını ifade etti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir. Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir. Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum."