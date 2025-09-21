İletişim Başkanı Duran'dan Filistin'in Tanınması Açıklaması

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran X hesabından, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

" Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir.

İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."