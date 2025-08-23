İletişim Başkanı Duran'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.

Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."