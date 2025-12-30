Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan deniz sondaj gemileri "Çağrı Bey" ve "Yıldırım"a ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. 7. nesil yeni sondaj gemilerimiz 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım', 12 bin metreye ulaşan sondaj kabiliyetleriyle filomuza farklı bir seviye kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" olarak duyurduğu ikiz gemilere ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Derin denizlerde söz sahibi, Mavi Vatan'da güçlü Türkiye. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. 7. nesil yeni sondaj gemilerimiz 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım', 12 bin metreye ulaşan sondaj kabiliyetleriyle filomuza farklı bir seviye kazandırdı. Bu adımla Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi oldu. Yıldırım, Sakarya'da üretimi güçlendirirken, Çağrı Bey yeni keşifler için Somali rotasında olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak