İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"nde yaptığı konuşmayla Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki yansımalarını ortaya koyduğu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın denizlerde, havada ve karada tam bağımsız savunma anlayışının hayata geçtiği, milli iradenin teknolojiyle buluştuğu bir dönemin adı olduğunu bildiren Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda savunma alanında atılan kararlı adımlar, yerli ve milli üretim kapasitesinin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Türkiye olarak, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün denize indirilen her gemi, her platform, ülkemizin mühendislik kabiliyetini, yenilikçi potansiyelini ve stratejik kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarına da yer verdi.