Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, Orban ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük." ifadelerini kullandığını anımsatan Duran, ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması yönündeki ortak iradenin, hem ekonomik ilişkilerin derinleşmesine hem de uzun vadeli stratejik ortaklığın daha güçlü bir zemine oturmasına hizmet edecek önemli bir adım niteliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin artık ikili düzeyle sınırlı olmadığını ifade eden Duran, Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatı'nın çalışmalarına yaptığı katkılar gibi daha geniş bir coğrafyada istikrar, işbirliği ve dayanışma perspektifi sunduğuna işaret etti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında havacılıktan savunma sanayisine, ticaretten teknolojiye, kültürden eğitime kadar birçok alanda ilişkilerin hukuki ve kurumsal temelini güçlendirecek muhtelif alanlarda 16 belgenin imzalanması, ortaklığın kapsamının ne kadar genişlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu belgeler, iki ülkenin karşılıklı güvene dayalı stratejik işbirliğini geleceğe taşımaya kararlı olduğunun ifadesidir."

Bu çerçevede Erdoğan ve Orban'ın huzurlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Macaristan Başbakanı Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi ile Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını belirten Duran, "Bu mutabakatın dezenformasyonla mücadelede ortak kapasite geliştirilmesine, kriz dönemlerinde doğru bilgi akışının güçlendirilmesine, kurumlarımız arasında düzenli diyalog ve ortak çalışma mekanizmalarının tesis edilmesine ve uluslararası kamuoyuna yönelik yanıltıcı bilgi kampanyalarına karşı daha dirençli bir ortak zemin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu kapsamlı işbirliği sürecinin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title