İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, devletin tüm kurumlarının gayretiyle "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirterek "Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken milletimizin desteği ve birliği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefinden tezkerelere, Filistin davasından Yeşil Vatan Seferberliği'ne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

"Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Terörün olmadığı, birlik ve beraberlik içinde yükselen bir Türkiye, huzurun ve güvenin yurdudur. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken milletimizin desteği ve birliği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Duran, Türkiye'nin, sadece kendi güvenliğini değil, komşularının huzurunu, bölgesel istikrarı ve barışı da gözeten bir devlet olduğunu kaydetti.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin büyük bir ittifakla kabul edilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Duran, "Mehmetçiğimizin varlığı, gittiği her yerde barışın, kardeşliğin ve güvenin teminatıdır. Bir yandan sınırlarımızda güveni tahkim ederken diğer yandan Filistin davasına omuz veriyor, mazlumların yanında dimdik duruyoruz. Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'nın Ankara'da ofis açmasının da yer aldığı birçok anlaşma, Türkiye'nin adalet ve insanlık mücadelesindeki kararlılığının yeni bir nişanesidir. Aynı kararlılıkla doğamızı da koruyor Yeşil Vatan'a nefes, geleceğe umut oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki şu ifadelerine de yer verdi:

"Başta yangınlardan zarar gören ormanlarımız olmak üzere, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğimizin ilk adımı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olacak. 81 il, 922 ilçede, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 13,8 milyonla 2019 yılında kırdığımız bir günde fidan dikme rekorunu, bu yıl yine birlikte aşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
