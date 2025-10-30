Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralamıştır. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu göstermektedir. Savunma sanayii başta olmak üzere geniş bir iş birliği alanı, geleceğe dönük stratejik bir sinerji vaat etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tekrarlanmaması ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağı yönünde Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha vurgulamıştır.

Bu yaklaşım, hem insani hem de bölgesel istikrar açısından Türkiye'nin ilkesel tutumunu ortaya koymaktadır. Suriye konusunda eş güdüm, 10 Mart mutabakatının uygulanması yönündeki kararlılık, Türkiye'nin barış, istikrar ve dayanışma merkezli diplomasi anlayışını yansıtmaktadır."

