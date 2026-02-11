Haberler

Burhanettin Duran'dan CHP'ye Tepki: Meşru Süreçleri Sabote Etmeye Çalışmak Demokrasimize Saldırıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'de yaşanan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, CHP'nin bakanların yemin etmesini engellemeye yönelik girişimini kınadı ve bunun demokratik teamüllere aykırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'de bakanların yemin töreninde CHP ve AK Parti grubu arasında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum. Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin çalışmalarını gölgelememelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
