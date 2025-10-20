Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan CHP'li bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu, hakaretin bulunmadığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
