Adıyaman’da 350 Bininci Deprem Konutu Teslim Ediliyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde yürütülen "asrın ihya çalışmaları" çerçevesinde inşası tamamlanan 350 bininci konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Adıyaman'da düzenlenecek törenle bugün hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

"Ağır yıkımın izlerinin büyük ölçüde silindiği Adıyaman'da, 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek bu tören, devletimizin deprem bölgesine yönelik kararlılığının önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında deprem konutlarının inşasına yönelik çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Saatte 23 konut üretimi gerçekleşti

Videoda yer alan bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında 11 ilde 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi çalıştı.

Bu kapsamda, saatte 23, günde ise 550 konut üretimi gerçekleşti ve 1 milyon aile tamamlanan konutlara yerleşti.

Videoda, bilgilerin yanı sıra tamamlanan konutların görüntüleri de yer aldı.

