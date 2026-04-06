Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 106'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA ailesi mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek Milli Mücadele'nin ilk yılında, henüz Gazi Meclis dahi açılmadan önce Anadolu Ajansının kurulmasının, hiç kuşkusuz basının Milli Mücadele'de ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

O yıllarda işgal güçlerinin yalanlarına karşı hakikati haykıran, milletin istiklal ve istikbali için mücadele veren Anadolu Ajansının, geride kalan 106 yılda bu misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü gördüklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Üstelik bu mücadele, artık sadece Türk milletinin sesini duyurmakla da sınırlı değil. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda 137 ülkede 13 farklı dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, tüm mazlum halkların sesini dünyaya duyuruyor. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun iletişim ayağını da güçlü biçimde tahkim ediyor.

Türkiye, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere, medya kuruluşlarıyla iletişim alanındaki kurumsal güç ve kapasitesini çok daha yukarılara taşımış durumda. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin köklü ve saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere, Ajansın tüm yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

