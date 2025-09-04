İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Basketbol Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider olarak tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Son 16'da aynı inançla, heyecanla ve enerjiyle başarılar 12 Dev Adam!" ifadelerini kullandı.