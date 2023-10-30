İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi Çin medyasında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kaleme aldığı "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesinin Çince çevirisi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un makalesinin Çince çevirisi, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina ve Sohu'nun haber portallarında yer aldı.

Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" başlıklı makalesi, çok sayıda etkileşim de aldı.

Makalede Altun'un, "Bağımsızlık ruhu ile inşa edilen Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhuriyet'in asırlık geçmişindeki birikim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yılda ortaya koyduğu vizyon ile Türkiye'nin yeni bir yüzyılın kapılarını araladığının vurgulandığı makalede Altun'un, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda bir üst seviyeye taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaktan geri kalmayacağız." satırları aktarıldı.