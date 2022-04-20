Altun: 1915 olaylarına ilişkin kararlar yok hükmündedir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olayları tarihin ve bilimin konusu olması gerekirken; bugün üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, hala siyasetin konusu olmaktan kurtulamamıştır. Birçok ülke parlamentosunun Türkiye aleyhine almış olduğu 1915 olaylarına ilişkin kararlar, bilimsel veriler ışığında da uluslararası hukuk nezdinde de yok hükmündedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 'Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı'nın açılışında konuştu. Altun, konferansın hayırlı olmasını dileyerek, yapılacak değerlendirmelerin, tarihin hakikat ile buluşmasına vesile olmasını temenni etti. 1'inci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu ve milleti de derin şekilde etkilediğini belirten Altun, şunları söyledi:

"Bu vahamet bugün yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ediyor gibi görünebilir. Ancak siyaset meydanlarında kurban edilmek istenen, ortak bir geçmiş, ortak bir hafıza ve aslında ortak gelecektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ortak tarihimizi tahrip eden ve ortak geleceğimiz önündeki en büyük engeli teşkil eden devlet, lobi ya da diasporalara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinden bir endişesi olmadığı gibi, komşularıyla ortak geleceğinden de bir korkusu yoktur. Biz 1915 olaylarını siyasi ajandaları uğrunda saptıran üçüncü tarafların aksine komşularımızla sorunları karşılıklı çözme, bölgede barış ve istikrarı sağlama niyetimizi dün olduğu gibi bugün de muhafaza ediyoruz. Ortak tarihimizi kendi kirli tarihlerini aklamak amacıyla çarpıtan odakların da karşısında duruyoruz. Tarihi tahrif eden çabalar, bütün Osmanlı vatandaşlarının o dönem yaşadığı acılara ve hatıralara yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Tarihi çarpıtmaya ve istismar etmeye dayanan hakikat ötesi anlatıların ne bizim ne de hakikatin nazarında bir kıymeti yoktur. Asıl olan, adalet ve hakikatin zihinlerde ve gönüllerde yer etmesi, Türk ve Ermeni halklarının ortak geleceğinin hakikatin ışığıyla aydınlatılmasıdır. Türkiye olarak her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Bu konferansın da Türk ve Ermeni halklarının huzur ve istikrarına katkıda bulunacağına inanıyorum."