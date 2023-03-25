Fahrettin Altun'dan İsmail Saymaz'ın "Erdoğan'ı çok kızdırmış" iddiasına yanıt: Habercilik yerine dedikoduculuk yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci İsmail Saymaz'ın 'Erdoğan'ı çok kızdırmış' iddiasına yanıt verdi. Gazeteciliğin etik kuralları olduğunu belirten Altun, "Bugün ne yazık ki sözde 'siyasal muhalefet' uğruna birçok medya kuruluşu habercilik yerine dedikoduculuk yapmakta, sözüm ona kulis haberciliği adı altında, belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasi ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde ' haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Gazetecinin, bir haber yaparken bu soruları sorması, bu soruların cevaplarına haberinde yer vermesi ve mutlak surette habere konu kişilerden konu hakkında bilgilerini sorması gerektiğini kaydeden Altun, bunların haberciliğin, gazeteciliğin olmazsa olmazları olduğuna işaret etti.

Altun, bugün sözde "siyasal muhalefet" uğruna birçok medya kuruluşunun, habercilik yerine dedikoduculuk yaptığını, "kulis haberciliği" adı altında belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturduğunu bildirdi.