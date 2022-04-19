İletişim Başkanı Altun: İstanbul Süreci, barışın tesisine yönelik en önemli imkan

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını belirterek, "Özellikle vurgulamak isterim ki İstanbul Süreci hala ateşkesin sağlanması ve barışın tesisine yönelik en önemli imkan olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı'nda konuştu. Altun, 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'a rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Harekatımız planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizin bir adımı olarak sınırlarımızın içinde ya da dışında, nerede olurlarsa olsunlar PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava ve kara operasyonuyla inlerinde kıstırdığımız teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. PKK'dan FETÖ ve DEAŞ'a, bütün terör örgütleriyle etkin ve kesintisiz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şükürler olsun, milletimizin büyük desteğiyle yürüttüğümüz bu güçlü mücadelenin sonuçlarını da görüyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, bugün Ukrayna'da yaşananların bir yönüyle de Batı'nın Suriye'de ortaya koyduğu stratejik vizyonsuzluğun, öngörüsüzlüğün ve kayıtsızlığın sonucu olduğunu belirtip, "Suriye'de yıllardır yaşanan sistematik hak ve hukuk ihlallerine göz yuman batılıların bugün gelinen tabloda ciddi bir sorumluluğa sahip olduğunu not etmek zorundayız. Ukrayna Savaşı'na giden yolun temelleri Suriye'de atılmıştır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Birçok uluslararası norm Suriye'de çiğnendi. Kimyasal silah kullanımı bile göz ardı edildi. Sınırlar değiştirilmek istendi. Saldırganlar teşvik edildi. Hatırlayın Suriyeli mültecilere karşı tavrı. Unutmayın Aylan bebekleri. Bu çifte standardı saklamanın yolu yoktur. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Mültecileri 'mavi gözlü', 'kara gözlü' diye ayıramazsınız. Hristiyan'a da Müslüman'a da kapılarınızı açmıyorsanız evrensel ilkelerden bahsedemezsiniz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel