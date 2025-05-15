İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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