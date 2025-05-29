İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in İhh Görevlilerine Yönelik Saldırısına Tepki

İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in İhh Görevlilerine Yönelik Saldırısına Tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerine ilişkin saldırıyı “vahşet” olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu İsrail’e daha güçlü tepki göstermeye çağırdı.

( ANKARA ) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerine ilişkin saldırıyı "vahşet" olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu İsrail'e daha güçlü tepki göstermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerine ilişkin saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren Siyonist İsrail yönetiminin, halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırdığını belirten Altun, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için çabalarını artıracağını ifade etti. Altun, şunları kaydetti:

"İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet, İHH'ya başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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