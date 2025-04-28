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İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin, "Roma'da düzenlenecek zirve kapsamında Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyaretine ilişkin, " Roma'da düzenlenecek zirve kapsamında Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere yarın İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Ziyaretin içeriğine dair bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı'nın riyasetlerinde Roma'da düzenlenecek zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Zirve sırasında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve iş çevrelerinin katılımıyla bir iş forumu tertiplenmesi öngörülmektedir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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