İletişim Başkanı Altun'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, aziz milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadelerinin, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneği olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi 'siyasi muhalefet' saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır."

"Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünü belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden bu hukuki sürece yönelik 'darbe planı', 'cunta', 'komplo' gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan 'kayyım listeleri hazırlandı' şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir.

Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır."