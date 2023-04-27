İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CUMHURBAŞKANIMIZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİN BAŞINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.

Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı. Altun'un yanı sıra panele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Öğle saatlerinde başlayan panelin açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti, tükenmez bir gayretle çalışan liderinin, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi 14 Mayıs'ta bir kez daha zafere eriştirecektir. Çünkü milletimiz 14 Mayıs'ın tarihi bir seçim olduğunun bilincindedir. Halkımız, eski Türkiye'nin karanlık günlerini getirmeyi vaat edenlere, emperyalist heveslerin, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürenlere fırsat vermeyecektir. Türk milleti, 14 Mayıs'ta kendi istikbalinin nasıl şekilleneceğine karar verileceğini görüyor. Bu seçimde 21 yıllık kazanımlarına göz dikenleri hüsrana uğratmayı dört gözle bekliyor. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP diktasını tarihin tozlu sayfalarına yollayan milletimiz, önümüzdeki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde terör örgütlerine umut olan masa müdavimlerini de siyasetten tasfiye edecektir. Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacağına inandığımız 14 Mayıs'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah yeni bir şahlanış dönemine de adım atacağız. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.