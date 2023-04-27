İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.

Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı. Altun'un yanı sıra panele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Öğle saatlerinde başlayan panelin açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

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