İletişim Başkanı Altun: Batı, Ukrayna'yı sadece satranç tahtası gibi görmemeli

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Batı şimdilerde Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri için ödeteceği bedeli artırmanın peşinde fakat milyonlarca masum sivil için diplomatik bir çözüm bulma gerekliliğini de göz ardı etmemelidir. Batı, Rusya'ya karşı koymak için Ukrayna'yı sadece jeopolitik bir satranç tahtası gibi görme hatasına düşmemelidir" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fahrettin Altun, El Cezire haber sitesi için 'Türkiye Mülteci Krizi Konusunda Avrupa'ya Neler Öğretebilir?' başlıklı makale kaleme aldı. Makalesinde Ukrayna'da savaşın başlamasıyla birlikte bölgede yeni mülteci krizinin baş gösterdiğine işaret eden Altun, yalnızca 4 hafta içinde 3,5 milyona yakın Ukraynalının komşu ülkelere sığındığını belirtti. Avrupa'nın, mevcut insani krizle nasıl başa çıkacağını hesaplarken, Türkiye'den öğreneceği çok şey bulunduğunu belirten Altun, pek çok Avrupa ülkesinin önce güvenlik odaklı sığınma politikalarına karşın Türkiye'nin yıllardır Orta Doğu'dan gelen mülteci dalgalarını etkili ve insani şekilde ele aldığını kaydetti.

Fahrettin Altun, Avrupa'da mültecilerin nereden geldiklerine bakılmaksızın kucaklandığı insani ortam yaratmanın vaktinin çoktan geldiğine işaret ederek, bunun yanı sıra çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için ciddi ve süreklilik arz eden bir diplomasi taahhüdünün de elzem olduğunu vurguladı. Bunun hayata geçirilmediği ve barış için bir yol haritası çizilmediği durumda karşılaşılacak tablonun ise ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve ayrımcılığın derinleşmesi olacağını belirten Altun, Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra hem insani krizi göğüsleme hem de savaşı sona erdirme hedefleri doğrultusunda çaba sarf etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel