İLERİ YAŞTA BABALIK MÜMKÜN AMA ÇOCUK İÇİN RİSKLERİ VAR

İleri yaşta babalık dünya gündeminde. Uzmanlara göre erkekte erektil disfonksiyon gibi herhangi bir problem yoksa, doğal yollarla babalık mümkün. Erkeklerde, kadınlardaki menopoz dönemi gibi, doğurganlığın tamamen durduğu bir aşama, yani andropoz diye bir kavram yok. Yaşam süresinin artmasıyla beraber, geç yaşta baba olmayı düşünen erkeklerin sayısında da artış yaşanıyor. Bazen kadının daha genç ve hiç çocuk sahibi olmaması nedeniyle anne olma arzusu, bazen de erkeğin daha ileri yaşlarda baba olmaya karar vermesiyle, erkekler 50-60, hatta 70'li yaşlardan sonra bile babalık duygusunu tadabiliyor. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle 40'lı yaşlardan sonra spermde meydana gelen çeşitli değişimler nedeniyle, bu yaştan sonraki babalıklarda, çocukta şizofreni, otizm spektrum bozukluğu gibi psikiyatrik ve nörobilişsel bozuklukların da dahil olduğu çeşitli durumlar ile ölü doğum veya bazı çocukluk çağı kanserleri, hatta kız çocuklarda ileriki yaşamında meme kanserine yakalanma riskindeki artışı da beraberinde getiriyor. Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Robert de Niro'nun 79 yaşında baba olması, 83 yaşındaki Al Pacino'nun ise 29 yaşındaki kız arkadaşının 8 aylık hamile olduğunun açıklanması, bu konudaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ÇOK DA ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Avrupa Androloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Al Pacino'nun 83 yaşında çocuk sahibi olmasının toplum tarafından şaşırtıcı bir haber olarak yorumlandığını ama aslında bunun çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Yaşlı erkeklerde sperm sayısı ve cinsel hayat nasıl diye şöyle bir gözden geçirirsek, gebelik oluşması için iki koşunun sağlanması gerekiyor. Birisi ereksiyonun normal olması, ikincisi sperm sayısı ve hareketliliğinin yeterli miktarda olması. 50 yaşından sonra, aslında erkeklerde kadınlardaki menopoz gibi bir andropoz meydana gelmiyor. 40 yaşından sonra erkeğin de fonksiyonları azalıyor ama kadındaki gibi asla durmuyor, aradaki majör fark bu" dedi.

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