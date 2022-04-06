İlçeye kazandırılan kütüphanede öğrenciler vakitlerini değerlendiriyor - Haberler

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İlçeye kazandırılan kütüphanede öğrenciler vakitlerini değerlendiriyor

AA - Erol Ulu - Güncel
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İlçeye kazandırılan kütüphanede öğrenciler vakitlerini değerlendiriyor

Sakarya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Ferizli ilçesinde açılan kütüphaneye gelen öğrenciler, vakitlerine değerlendiriyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Ferizli ilçesinde açılan kütüphaneye gelen öğrenciler, vakitlerine değerlendiriyor.

Öğlen aralarında ve okul sonrasında İlçe Emniyet Amirliği karşısındaki kütüphanede zamanlarını geçiren öğrenciler, hem okudukları kitapları yenileriyle değiştiriyor hem dersleriyle ilgi kaynaklardan faydalanabiliyor.

Kaymakam Hasan Balcı, öğrencilerin kütüphaneden memnun olduğunu belirterek, istedikleri kitabı temin ettiklerini kaydetti.

AA / Erol Ulu - Güncel

Hisarcık, Sakarya, Ferizli, Turizm, Güncel, Haberler

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