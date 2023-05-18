İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu'dan engelliler okuluna ziyaret

Beypazarı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Engelliler Haftası kapsamında özel okula ziyarette bulundu.

Uslu, şube müdürleri Selahattin Sütbaş ve Ramazan Arıkan ile geldiği okulda, okul müdürü Levent Yüksel'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uslu, "Özverili çalışmaları dolayısıyla başta okul idarecisi olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burada bulunan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrencilerimiz, gerçekten özel uygulama isteyen öğrencilerimizdir. Biz onları engelli olarak değil, öğrenci olarak görüyoruz." dedi.