İlçe Milli Eğitim Müdürü Atamaları İçin Yeni Şartlar Getirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacak adaylarda yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanma şartı arayacak. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanmaları şartı da aranacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda, yazılı ya da yazılı ve sözlü sınavı kazanmış olma, 4 yıl okul müdürlüğü, 2 yıl şube müdürlüğü ya da bu görevlerin toplamında en az 4 yıl asaleten görev yapmış olma şartı aranacak.???????

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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