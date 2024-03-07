Üye Girişi
Haberler

İlber Ortaylı: Etnik bilgimizi kendimiz ele almazsak ikinci sınıf insanlar oluruz

Güncelleme:

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balkan Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, etnik bilginin ve tarihi yorumlamaların önemine vurgu yaparak, Balkan coğrafyasının kendi problemlerini çözmesi gerektiğini belirtti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki 'problematik' dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek her zaman için ikinci sınıf insanlar hayatımıza ve tarihi kültürümüze müdahale edeceklerdir." dedi.

Ortaylı, Balkan Kongre Merkezi'nde, Edirne Valiliği Edirne Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ve Trakya Üniversitesince düzenlenen 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Balkanlıların, çalışkan ve dünyayı tanımaya açık olduğunu söyledi.

Balkanlıların, kendi milli etnik karakterinden önce, her şeyden evvel Balkanlı olduğunu belirten Ortaylı, "Onların bir arada çalışmaması, üretmemesi, bir arada ilim yapmaması şaşılacak bir geriliktir. Onun telafisi gerekir." dedi.

Ortaylı, Küçük Asya ve Trakya'nın tarihte otantik halklar, Türkler, Romalılar ve Helenler'in dışında İranlıların da yerleşme yeri olduğunu dile getirdi.

Bugün Türkiye'nin bu alana sahiplik ettiğini ifade eden Ortaylı, "Ülkenin içinde bulunan etnik azınlıklarımız hiç şüphesiz ki Türk devletinin kışkırtıcı olmayan, siyasi bakımdan tahripkar faaliyetlere girmediği, sulhçu, barışçı bir politikayla hayatına devam etmektedir. Bu politika bence örnek olmalıdır. Memnuniyetle kabul ediyoruz, görüyoruz. 1989'dan sonra ortaya çıkan Balkan Devletleri'nde problemler bu yollarla çözülecektir." diye konuştu.

"Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor"

Balkan uluslarının "tatlı hayatları"na ve çalışkanlıklarına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bütün mesele Avrupa Birliği'nin gerçekte bir kağıttan kaplan olan yeni iktidarlarının Balkan coğrafyasına ve siyasetine müdahalesini önlemektir. Bunun başında, hiç şüphe yok ki Federal Almanya geliyor. Söyleyeceklerim, devletimizin takip ettiği siyasetin ve politikanın dışındadır. Bu politikaya akademisyenler katılmak zorunda değildir. Ama bazı gerçekleri ona rağmen belirtmek zorundayız. Bu bizim demokrasimizin ve hürriyetimizin bir icabıdır. Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor.

Bilhassa ülkesinde, bu ülkelerden gelen azınlık gruplar arasında bu faaliyeti gösterdiği görülmektedir. Bu bizim Türkiye'dekilerden başlıyor. Balkan coğrafyasındaki etnik grupların arasını kapsıyor. Şunun üzerinde açıkça durmak gerekir. Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki 'problematik' dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek her zaman için ikinci sınıf insanlar, hayatımıza ve tarihi kültürümüze müdahale edeceklerdir. Şunu da her şeyden evvel unutmamanızı salık veriyorum: Tuna'yla Akdeniz arasında kalan Balkan milletleri Akdeniz camiasına girerler. Bizim istikbalimizi ve varlığımızı Kuzey Avrupa coğrafyasında, Atlantik coğrafyasında ve oradaki milletlerin devletlerin entrika düzeninin içinde aramamız, tarihi gerçeğe ve realiteye aykırıdır, mugayirdir."

Konuşmasının ardından Ortaylı'ya Dışişleri Bakan Yardımcı Mehmet Kemal Bozay ve Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından Karadağ Milletvekili ve Karadağ Parlementosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ressam Doç. Dr. Abaz Dizdarevic'in yaptığı tablo hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İlber Ortaylı Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title