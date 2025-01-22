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İLBANK, Tarımsal Ürünlerin Verimliliğini Artıracak Soğuk Hava Depoları Kurdu

İLBANK, Tarımsal Ürünlerin Verimliliğini Artıracak Soğuk Hava Depoları Kurdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteklediği İLBANK, Konya ve Karaman'da kurduğu modern soğuk hava depolarıyla tarımsal ürünlerin verimliliğini artırarak hasat sonrası kayıpları minimize ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), desteğiyle kurulan Konya ve Karaman'daki soğuk hava depoları, tarımsal ürünlerin verimliliğini artırarak hasat sonrası kayıpları en aza indiriyor.

İLBANK, modern tarımsal depolama tesisleri inşa ederek üreticilere destek sunarken, şehirlerdeki tarımsal faaliyetleri güçlendirecek projelere de öncülük ediyor.

Bu kapsamda, İLBANK'ın desteğiyle kurulan Konya Seydişehir Soğuk Hava ve Kurutma Tesisi ile Karaman Ayrancı Soğuk Hava Deposu, tarımsal ürünlerin verimliliğini artırarak hasat sonrası kayıpların en aza indirilmesini sağlıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri Konya Seydişehir'de 7 bin 460 metrekarelik alanda yer alan Soğuk Hava ve Kurutma Tesisi, 2 bin 500 ton kapasiteye sahip. Tesiste yer alan özel izolasyonlu odalar ve endüstriyel kontrol sistemleriyle, bölgeye özgü meyve, peynir, yoğurt ve reçel gibi ürünleri hem tazeliklerini hem de besin değerlerini koruyarak ideal koşullarda uzun süre saklanıyor.

Karaman'da bulunan 2 bin ton kapasiteli Ayrancı Soğuk Hava Deposu da bölgeye özgü ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara ulaşmasını sağlıyor.

Toplam 1350 metrekare alana sahip tesiste, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan obruk peyniri, yoğurt, Tokaloğlu kayısısı ve beyaz kiraz gibi ürünler bozulmadan korunuyor.

Tesisle, gıda güvenliği artırılırken bölge ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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