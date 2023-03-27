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İLAHİYATÇI YAZAR CEMİL KILIÇ'A SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

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İLAHİYATÇI YAZAR CEMİL KILIÇ'A SALDIRIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İLAHİYATÇI Yazar Cemil Kılıç'a evinin önündeki saldırıyla ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İLAHİYATÇI Yazar Cemil Kılıç'a evinin önündeki saldırıyla ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.  Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam  etmektedir" denildi. Cemil Kılıç geçtiğimiz cumartesi günü Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cemil Kılıç Güncel Haberler

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