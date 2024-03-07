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İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali

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İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali, Samsun'da gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bölge finaline, Karadeniz Bölgesi'ndeki 15 üniversiteden 15 yarışmacı katıldı. Yarışmada jüri, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Sedat Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ali Özgelen, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulhekim Ağırbaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Ömer Erdem'den oluştu. Yarışmada, Karabük Üniversitesi öğrencisi Mücahit Melih Dağdelen birinciliği, Düzce Üniversitesi öğrencisi İbrahim Talu ikinciliği, Giresun Üniversitesi öğrencisi Halit Nuri Kılıç üçüncülüğü elde etti. Yarışma birincisi Mücahit Melih Dağdelen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali, Samsun'da gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bölge finaline, Karadeniz Bölgesi'ndeki 15 üniversiteden 15 yarışmacı katıldı.

Yarışmada jüri, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Sedat Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ali Özgelen, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulhekim Ağırbaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Ömer Erdem'den oluştu.

Yarışmada, Karabük Üniversitesi öğrencisi Mücahit Melih Dağdelen birinciliği, Düzce Üniversitesi öğrencisi İbrahim Talu ikinciliği, Giresun Üniversitesi öğrencisi Halit Nuri Kılıç üçüncülüğü elde etti.

Yarışma birincisi Mücahit Melih Dağdelen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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