İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalandı; Çinli ekip arıyor

Malatya'nın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde yaşayan Muzaffer Öğüt, birinci kattaki evinden ilaçlarını almak isterken 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, Çin'den gelen ekiplerin de yardımıyla Muzaffer Öğüt'ü çıkarmak için çalışma sürdürüyor. Enkazdaki dinleme sırasında çevre güvenlik alan özel hareket polisleri, trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor.

Yeşilyurt Mahallesi Hayat Sitesi'nde, apartmanın birinci katındaki evinde tek başına yaşayan TCDD emeklisi Muzaffer Öğüt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ olarak kurtuldu. Sokağa çıkan Öğüt, öğle saatlerinde eşya ve ilaçlarını almak istediğini söyleyerek evine girdi. Bu sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem oldu.

TELEFONU AÇTI AMA KONUŞAMADI

İlk depremden kurtulan Öğüt, ikinci depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Yakınlarının telefonla ulaştığı Öğüt'ü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yeğenlerinin çaldırdığı telefonunu açan ancak konuşamayan Öğüt'ün bulunduğu yeri belirlemek için ekipler sık sık dinleme yapıyor.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DEVREDE

Enkazdaki dinleme sırasında çevre güvenlik alan özel hareket polisleri, kurtar ekiplerinin isteği üzerine trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor. Özel eğitimli K-9 köpeklerinin de kullanıldığı enkazda Muzaffer Öğüt'ü arayan AFAD ekiplerine Çin'den gelen arama-kurtarma ekipleri destek veriyor.

İşte o ana ilişkin kareler;