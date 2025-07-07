İlaç Fabrikası İnşaatında Düşen Stajyer Hayatını Kaybetti

İlaç Fabrikası İnşaatında Düşen Stajyer Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilaç fabrikası inşaatında çatıdan düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki stajyer Mehmet Dallı, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi köyünde düzenlenen törenle uğurlandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 15 gün önce ilaç fabrikası inşaatında çatıdan düşerek ağır yaralanan stajyer Mehmet Dallı (17), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan Mehmet Dallı, bir süredir staj yaptığı metal işleri alanında faaliyet gösteren firma çalışanlarıyla birlikte; Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ilaç fabrikası inşaatına gitti. Metal çatı malzemesinin kurulumu sırasında düşen Mehmet Dallı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dallı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Dallı için Tavşanlı ilçesine bağlı Akçeşehir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye dolmuş sürücüsü olan baba Ali Dallı ile sürücü esnafının yanı sıra binlerce kişi katıldı. Mehmet Dallı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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