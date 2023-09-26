İlaç almak gittiği eczanenin önünde hayatını kaybeden Ahmet öğretmenin okulunda hüzün var

Öğrencilerinin sınıf tahtasına "Ahmet Hoca seni asla unutmayacağız" yazısı görenleri ağlattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 27 yaşındaki genç öğretmen Ahmet Kotan, ilaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç öğretmenin okulunda hüzün yaşanırken öğrencilerinin sınıf tahtasına "Ahmet Hoca seni asla unutmayacağız" yazısı görenleri ağlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Özgürlük Meydanı'nda yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlkokulu ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede doktora görünen öğretmen Kotan, nöbetçi eczaneye ilaç almak için gitti. İçeriye girer girmez rahatsızlanan 27 yaşındaki öğretmen yere yığılırken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen genç öğretmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise sinir krizi geçirdi. Herkesin üzen öğretmen Kotan'ın ölümünde sonra söylediği şarkılar kendisinden anı olarak kaldı.

"Görev yaptığı okulu hüzne boğdu"

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlkokulu ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022 tarihinde müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğarken okulun her tarafı hüzünle doldu.

"Öğrencileri yazdığı yazı görenleri ağlattı"

Ahmet öğretmenin ölümünden sonra öğrencilerinin sınıf tahtasına "Ahmet Hoca seni asla unutmayacağız. 7-B sınıfı hep senin sınıfın kalacak. Sana söz hepimiz okuyup birer Ahmet olacağız. Senin sınıfın 7-B öğrencileri" yazısı görenleri ağlattı.

"Okumuzda Ahmet hocanın ismini yaşatacağız"

Ahmet öğretmenin ölümünün herkesi üzdüğünü belirten Müdür Yardımcısı Gökhan Uzunay, "Ahmet hoca okulumuzun en çalışkan öğretmenlerinden biriydi. Tüm enerjisini öğrencilere harcardı. Sadece okul bazında değil ilçedeki etkilerde de çalışmalara katılarak tüm ilçeye faydalı olmaya çalışan tam bir eğitim gönüllüsüydü. Ölümü bizi kahretti. Yakınlarına sabır kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen Pazar günü öğlen saatlerinde Ahmet hocamız mide ekşimesi, göğüs ağrısı şikayetleriyle acil servise gidiyor. Yapılan kontroller sonrasında reçete yazılıp eczaneye gönderiliyor. Eczaneye vardıktan sonra yaşamış olduğu kalp krizi nedeniyle oraya yığılıyor. Vatandaşların ekiplere haber verilmesiyle ilk müdahalesi ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Oradan da yapılan tüm müdahalede rağmen Ahmet, hayatını kaybediyor. Şuan Ahmet hocanın yokluğundan dolayı tüm okul olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ruh gibi okula gelip gidiyoruz. Çok büyük bir acı yaşadık. Ahmet hocayı bu okulda hep yaşayacağız hep kalbimizde yaşayacak. Kendisinin adını müzik sınıfımıza vererek her daim anacağız." dedi.

"Diyarbakır'da toprağa verildi"

Müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.