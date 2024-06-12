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İl Ticaret Müdürlükleri Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Etiketi Denetimi Yaptı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Ticaret müdürlükleri ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işletmelerde fiyat etiketlerini denetledi. Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında idari işlem uygulandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Ticaret müdürlükleri ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işletmelerde fiyat etiketlerini denetledi.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, başta tatlı satışı yapılan iş yerleri olmak üzere market ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini artırdı.

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmeler hakkında idari işlem uygulandı.

Esnaf Selim Doğrugüven, denetimlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tüm işletmelerin kurallara uyması gerektiğini belirten Doğrugüven, "Bu tip denetimlerin olmasını gönülden destekliyoruz. Merdiven altı üretim, ruhsatsız iş yerleri ve kalitesiz üretim yapan yerlerin önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kırklareli Tekirdağ Edirne Ekonomi Güncel Haberler

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