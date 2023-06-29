İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ KARACA'DAN KURBAN KESENLERE UYARI

Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşlar kurban kesimi için boş arazileri, arsaları, parkları ya da bahçeleri tercih etti. Kesim merkezlerinde yapılmayan işlemler için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bahçelievler'deki bir kurban kesim yerini de ziyaret eden Karaca, İstanbul'da bin 136 yerde hijyenik ve usule uygun kesimin yapıldığını hatırlattı. Karaca kesim yerlerinde hayvanların sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "İzinsiz bir yerde kestirdikleri bir ette hastalık çıktığında tazminat da ödeyemiyoruz. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Bizim belirlediğimiz yerler şu anda hem kapasitesiyle hem de kesim sayılarıyla yeterli. İlk gün bile yeterli ama ikinci, üçüncü gün kestirirlerse çok daha rahat, çok daha sakin kestirmiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

HAYVANLARDAKİ HASTALIKLARDA VATANDAŞIN ZARARIN TAZMİN EDİLİYOR

MERDİVENALTI YERLERDE ETLERE İŞLEM UYARISI

KAÇAK KESİME CEZA; KESİM YERLERİ KAPASİTE OLARAK YETERLİ

Karaca, "İzinsiz yerde ceza 46 bin 159 TL. Çeşitli cezalarla beraber 3 bin ila 180 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşımız hem cezaya muhatap kalıyor, hem de güvensiz bir şekilde saatlerce o etle uğraştığında eti bozuyor. Bu seferde zehirlenip, et bozuldu diye bizlere geliyorlar. O yüzden ehil kişilere kestirmeleri önemli. İzinsiz bir yerde kestirdikleri bir ette hastalık çıktığında tazminat da ödeyemiyoruz. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Toplum olarak ilk sırada kesmek, hemen kesmek gibi bir huyumuz var. İkinci gün, üçüncü günü de kurban kesilebiliyor. Diğer günlerde de kurban kesme işlemi oluyor, daha sakin ortamlarda kesmelerini salık veriyoruz. Bizim belirlediğimiz yerler şu anda hem kapasitesiyle hem de kesim sayılarıyla yeterli. İlk gün bile yeterli ama ikinci, üçüncü gün kestirirlerse çok daha rahat, çok daha sakin kestirmiş olabilirler. Biz tespitlerimizde şunu gördük. Birçok kesimhanemizde, kesimin bittiği yerler var. Hijyenik ve temiz bir şekilde kesmek yerine parkta, bahçede, hem insanları rahatsız ediyorsunuz hem de çevreyi kirletiyorsunuz. Kirlettiğiniz çevrede malum yaz mevsimindeyiz. Sivrisinek gibi birçok haşere üreyecek. Gerekli temizlik yapılmadığı için oralarda çevreye zarar vermiş olacağız. O yüzden mutlaka izinli yerlerde kesmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz gördüklerinde il, ilçe tarım müdürlüklerine, belediyelerin ilgili birimlerine ALO 174 ve ALO 180 hattımıza bildirimde bulunduklarında gerekli müdahaleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.