İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Uzaktan sağlık hizmetini hekimin de dışlanmayacağı sisteme dönüştürmemiz gerekiyor

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 'Health Technologies Leaders Summit (HTLS) Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nin üçüncüsü düzenlendi. Zirveye katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İnsanoğlunun zamanını en iyi değerlendirmek lazım. Sağlıkla ilgili uzaktan sağlık hizmetinin kendi kendine tanısını koyacağı ama hekimin de dışlanmayacağı bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bunların hepsini hayal etmemiz gerekirken uygulanacağından da eminiz" dedi.

Beşiktaş'ta, 'Health Technologies Leaders Summit (HTLS) – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nin üçüncüsü düzenlendi. Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelecek vizyonlarının paylaşıldığı zirveye İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur, Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. H. Murat Gündüz ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ve sağlık sektöründen temsilciler katıldı.

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